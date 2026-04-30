التعادل يحسم قمة أتلتيكو وأرسنال
عاد أرسنال بتعادل ثمين من خارج أرضه مع أتلتيكو مدريد بنتيجة 1 - 1 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الأربعاء.
تقدم أرسنال بهدف في الشوط الأول، سجله فيكتور جيوكيريس من ركلة جزاء في الدقيقة 44.
ورفع جيوكيريس رصيده إلى 5 أهداف في 13 مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم.
وفي الشوط الثاني، أدرك أتلتيكو التعادل بركلة جزاء أخرى سددها جوليان ألفاريز في الدقيقة 56، ليحتفل بهدفه العاشر في 14 مباراة بالمسابقة القارية.
بهذا التعادل يتأجل الحسم لمباراة الإياب التي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.
ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في المباراة النهائية التي ستقام يوم 30 مايو مع الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان حامل اللقب ضد بايرن ميونخ.
