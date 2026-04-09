مصر تدين الغارات الإسرائيلية على لبنان وتدعو لوقف التصعيد فوراً

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 02:11 صباحاً - دوت الخليج_ أدانت مصر بأشد العبارات الضربات والغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة في لبنان، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين المدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها منذ قليل رفض مصر الكامل لهذا التصعيد، مشيرة إلى أنه يتضمن استهدافاً للمنشآت المدنية والبنية التحتية، بما يعد انتهاكاً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وأوضحت أن هذه التطورات تأتي بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يتعارض مع جهود التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، ويعكس محاولات لتعطيل المسار الدبلوماسي ودفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

ودعت مصر الأطراف الإقليمية والدولية إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد، ومنع تدهور الأوضاع وانزلاق المنطقة إلى موجة جديدة من العنف.

كما جددت دعمها للبنان، مؤكدة ضرورة احترام سيادته واستقراره، ورفض أي محاولات لزعزعة أمنه.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في بيروت تتابع أوضاع الجالية المصرية بشكل مستمر، مشيرة إلى أن الأوضاع مستقرة حتى الآن، وعدم تلقي أي بلاغات عن إصابات بين المصريين.

