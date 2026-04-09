تفاصيل خبر ليبيا تعلن 3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز بالتعاون مع شركات دولية

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 08:52 صباحاً - _ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تحقيق ثلاثة اكتشافات جديدة للنفط والغاز، بالتعاون مع شركات طاقة كبرى من إيطاليا وإسبانيا والجزائر، في خطوة تعزز آفاق الإنتاج وتدعم قطاع الطاقة في البلاد.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن الاكتشاف الأول تم في حوض غدامس النفطي، بالتعاون مع وحدة تابعة لشركة الطاقة الجزائرية الحكومية “سوناطراك”، حيث يُقدر معدل الإنتاج بنحو 13 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، إلى جانب 327 برميلًا من المكثفات.

وأكدت المؤسسة، أن هذه الاكتشافات تأتي ضمن جهودها لتعزيز أنشطة الاستكشاف ورفع كفاءة الإنتاج، بما يدعم مكانة ليبيا كمصدر رئيسي للطاقة في الأسواق العالمية.

