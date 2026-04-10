نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: نستهدف أكبر فائض أولي والنزول بالدين لأقل من 80%؜ في يونيو 2027 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 10:10 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار الوطنى مع القوى السياسية، يثرى برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، موضحًا أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لتخفيف حدتها على الاقتصاد بقدر الإمكان.

قال الوزير، فى حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، إن الأولوية الآن لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع حركة النشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أننا نواجه الأزمة الحالية بمسار إيجابى للوضع الاقتصادى، ونتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة.

أضاف كجوك، أننا أجرينا تعديلات سريعة فى الموازنة الجديدة لتعزيز قدرتنا على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة بزيادة الاحتياطيات، مشيرًا إلى أن هناك مخصصات إضافية لضمان توفر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية فى ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية.

أكد أنه يتم إدارة المالية العامة للدولة بأكثر من «سيناريو بديل» لضمان توفر احتياجات المواطنين ومساندة الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن سياساتنا المالية ترتكز على 4 أولويات تنعكس فى مخصصات الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

قال الوزير، إننا نسعى لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية وجذب 100 ألف ممول جديد، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ودفع النشاط الإنتاجى والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

أضاف أننا نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها؛ من أجل حيز مالى أكبر للإنفاق على ما يهم المواطنين، موضحًا أن الموازنة الجديدة تنحاز للصحة والتعليم والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

أشار إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة فى الاستثمارات الحكومية؛ للبدء فى المرحلة الثانية من «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادى بمبادرات تحفيزية لقطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

أوضح الوزير، أننا نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بالالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تعديل أسعار الضرائب، مشيرًا إلى أننا نستهدف أكبر فائض أولى.. وخفض العجز الكلى لأقل من متوسط الدول الناشئة.. والنزول بالدين لأقل من 80%؜ في يونيو 2027.

قال إن القطاع الخاص تجاوب بقوة مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. ودفعنا لاستكمال مسار «التحفيز والتبسيط والتيسير».

دعا الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، وزارة المالية لتخفيف الأعباء على المواطنين مع التوسع في إجراءات التيسير والتبسيط، لافتًا إلى أنه ينبغى تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.

أكد اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن» أننا ندعم جهود الدولة في مسار التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: نستهدف أكبر فائض أولي والنزول بالدين لأقل من 80%؜ في يونيو 2027 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.