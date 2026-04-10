تشكيل الزمالك لمواجهة بلوزداد.. بنتايج دكة عودة محمد شحاتة ومنسى للهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 11:24 مساءً -

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لخوض مباراة شباب بلوزداد في ذهاب الدور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد نيلسون مانديلا.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

يحل فريق الزمالك ضيفاً ثقيلاً على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة مرتقبة يتوقع أن تتسم بالإثارة والندية بين الفريقين في ظل طموح كل طرف للاقتراب خطوة من النهائي القاري.

ويدخل الزمالك اللقاء بقيادة مديره الفني معتمد جمال واضعاً نصب عينيه تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تسهل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي حيث يسعى الجهاز الفني للفارس الأبيض إلى فوز يمنح الفريق أفضلية قبل مواجهة الحسم في القاهرة.