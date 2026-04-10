الوطنية للإعلام: التليفزيون المصري يستخدم 22 كاميرا لنقل قداس عيد القيامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 11:24 مساءً -

يستعد التليفزيون المصري عبر قنواته الثانية والفضائية المصرية والقنوات الإقليمية لنقل فعاليات قداس عيد القيامة المجيد، والمقرر إقامته غدا السبت من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن الهيئة حريصة على تقديم تغطية تليق بالمناسبات الدينية الكبرى.

يتم نقل القداس هذا العام بإمكانيات تقنية متطورة، حيث يشارك في التغطية 22 كاميرا موزعة بعناية لتقديم زوايا تصوير متنوعة تعكس روح الحدث وجلال المناسبة، بالإضافة إلى استخدام 3 سيارات بث مباشر لضمان أعلى جودة في نقل الصورة والصوت للمشاهدين.

وقال الإعلامي محمد إبراهيم الجوهري رئيس التليفزيون: تمت الاستعانة هذا العام بأحدث وسائل الإضاءة، بما يسهم في إبراز التفاصيل الجمالية داخل الكاتدرائية بشكل احترافي، يواكب المعايير العالمية في نقل الفعاليات الكبرى .

وفي خطوة تعكس التطور التقني في التغطية، سيتم استخدام كاميرا "درون" لتقديم لقطات جوية مميزة، تضيف بعدًا بصريًا جديدًا وتمنح المشاهد رؤية شاملة لمحيط الكاتدرائية وأجواء الاحتفال.