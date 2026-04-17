نعرض لكم الان تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: توقف تصدير النفط الإيراني يهدد 12 مليون وظيفة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 أبريل 2026 01:54 مساءً - العربية نت _ أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن توقف تصدير النفط في إيران قد يهدد نحو 12 مليون وظيفة، ما بين تسريح العمال أو فرض إجازات قسرية، في ظل الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة.

أضافت الصحيفة، أن بقاء النفط الإيراني في الخزانات لأكثر من أسبوعين قد يؤدي إلى أضرار في الحقول النفطية، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويؤثر على القدرة الإنتاجية مستقبلًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وول ستريت جورنال: توقف تصدير النفط الإيراني يهدد 12 مليون وظيفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.