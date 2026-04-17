الصداع والإرهاق إشارة لمشاكل صحية عديدة.. ما دوت الخليج؟

هل تشعرين بالتعب والإرهاق بشكل مستمر، وتظنين أن هذه الأعراض مجرد نتيجة طبيعية لضغوط الحياة اليومية وكثرة المسؤوليات؟ ربما يكون هذا التفسير صحيحًا في بعض الأحيان، لكن تجاهل هذه الإشارات، خاصة إذا كانت متكررة، قد لا يكون التصرف الصحيح تجاه صحتك. لذلك، من المهم أن تتوقفي قليلًا، وتعيدي النظر في الإشارات التي يخبرك بها جسدك، فقد يكون الصداع والإرهاق أكثر من مجرد أعراض عابرة، بل مؤشرات تستحق الانتباه والفحص للتعرف على المشاكل الصحية التي يعاني منها الجسم.

ولأن الجسم ذكي، فهو لا يرسل الإشارات عبثًا، بل يحاول لفت انتباهنا إلى وجود خلل ما، فالصداع المصحوب بالخمول قد يكون في ظاهره بسيطًا، لكنه في بعض الحالات يخفي وراءه أسبابًا صحية تحتاج إلى متابعة، ومن هنا نبدأ في تفكيك هذه الإشارات خطوة بخطوة، وفيما يلي يخبرنا دكتور محمد نور، استشاري أمراض الباطنة، عن أبرز المشاكل الصحية المرتبطة بالصداع والشعور بالتعب والإرهاق.

تأثير ضغط الدم على الصحة العامة

يعتبر الضغط والسكر من العوامل التي تزيد من الشعور بالتعب

ولعل أول ما يمكن التفكير فيه عند الحديث عن هذه الأعراض دوت الخليج مشاكل ضغط الدم، فسواء كان الضغط مرتفعًا أو منخفضًا، فإن كلا الحالتين قد تتسببان في صداع متكرر وشعور بالإرهاق العام. وأوضح دكتور محمد أنه على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم قد لا يُلاحظ بسهولة في بدايته، إلا أن الصداع قد يكون أحد المؤشرات المبكرة التي تستدعي المتابعة وقياس الضغط بشكل منتظم، للتعرف على الحالة الصحية بدقة وبدء تناول العلاج المناسب.

ومع ذلك، لا يتوقف تفسير هذه الأعراض عند ضغط الدم فقط، فهناك عوامل أخرى قد تكون أكثر شيوعًا وتأثيرًا.

العلاقة بين الأنيميا والصداع

وبالانتقال إلى سبب آخر من أسباب الشعور بالصداع والإرهاق، ذكر دكتور محمد نور سببًا لا يقل أهمية عن مشاكل الضغط، فأكد أن فقر الدم "الأنيميا" يمثل أحد أبرز العوامل المرتبطة بالشعور الدائم بالتعب، فعندما ينخفض مستوى الحديد في الجسم، تقل قدرة الدم على نقل الأكسجين، مما يؤدي إلى شعور مستمر بالإجهاد، وفي أغلب الأحيان ما يصاحبه صداع وضعف في التركيز. وأكد أنه هنا تظهر أهمية إجراء الفحوصات الدورية، خاصة إذا تكرر هذا الشعور.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، فبعض الأسباب قد تكون أبسط مما نتوقع، لكنها تترك تأثيرًا واضحًا على حياتنا اليومية.

وفي حالة التأكد من وجود هذه المشكلة الصحية، من الضروري تغيير الروتين الغذائي بالكامل وتناول أطعمة مليئة بالحديد، وذلك إلى جانب مكملات غذائية لتفادي مشاكل الأنيميا.

أسباب خفية تسبب الصداع

ومن جهة أخرى، قد يكون السبب أبسط مما نتخيل، وهو ضعف النظر. فالإجهاد المستمر للعين، خاصة مع الاستخدام الطويل للأجهزة الإلكترونية، قد يؤدي إلى صداع ملحوظ، خصوصًا في نهاية اليوم. لذلك، فإن فحص النظر بانتظام قد يكون خطوة بسيطة، لكنها فعالة في التعرف على واحد من أسباب الصداع الشائعة، ويُعد تجاهل مشاكل النظر من العوامل التي تؤدي إلى زيادة هذه المشكلة.

وإذا ابتعدنا قليلًا عن العوامل المرتبطة بالأجهزة، سنجد أن نمط الحياة نفسه قد يحمل أسبابًا خفية أخرى.

وذكر لنا دكتور محمد نور أيضًا سببًا غير متوقع قد يكون ضمن أسباب الشعور بالصداع والتعب المستمر، وهو الجفاف، موضحًا أن كثيرًا من الأشخاص يتجاهلون شرب الماء لدرجة قد ينتج عنها ضرر كبير للأعضاء الداخلية، وقال إن قلة شرب الماء تؤثر على وظائف الجسم المختلفة، ومن الممكن حل هذه المشكلة والسيطرة عليها من خلال تناول كميات كافية من الماء وترطيب الجسم بشكل كافٍ.

ومع تعدد هذه الأسباب، يبقى السؤال الأهم: هل تقف المشكلة عند العوامل الجسدية فقط؟

ما علاقة الغدة والحالة النفسية؟

توجد العديد من الأسباب الخفية للشعور بالتعب والإرهاق

وإذا واصلنا البحث في الأسباب المحتملة، سنجد أن اضطرابات الغدة الدرقية تعتبر عاملًا مهمًا من ضمن هذه العوامل، فأكد أخصائي أمراض الباطنة أن وجود خلل في نشاط هذه الغدة، سواء بالزيادة أو النقصان، قد يؤثر بشكل مباشر على مستوى الطاقة في الجسم، ويتسبب في الإرهاق والصداع، وذلك إلى جانب الأعراض الأخرى مثل تغير الوزن وتقلب المزاج.

وبالطبع، لا يمكن النظر إلى هذه الأعراض بمعزل عن توازن الجسم الداخلي بشكل عام.

ولا يمكن إغفال دور مستوى السكر في الدم، فعندما يتعرض الشخص لاضطرابات في مستوى السكر قد يؤدي ذلك إلى أعراض مشابهة، فارتفاع أو انخفاض السكر قد يسبب صداعًا ودوخة وشعورًا عامًا بالإجهاد، مما يؤثر على القدرة على أداء الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

وفي امتداد طبيعي لهذه الصورة، تظهر الحالة النفسية كعنصر لا يقل تأثيرًا عن أي سبب عضوي.

وفي نفس السياق، لا يمكن إنكار أن الحالة النفسية لها دور لا يقل أهمية عن العوامل الجسدية، فالاكتئاب والتوتر والقلق بشكل مستمر قد ينعكس في صورة أعراض جسدية، أبرزها الصداع المزمن والإرهاق، لذلك نصح دكتور محمد نور بضرورة العناية بالصحة النفسية، لأنها جزء أساسي من الحفاظ على التوازن العام للجسم.

خلاصة القول

وبعد استعراض هذه الأسباب المتعددة، يتضح أن الصداع والإرهاق ليسا مجرد أعراض عابرة، بل قد يكونان رسالة واضحة من الجسم تحتاج إلى فهم واستجابة واعية. من الضروري الانتباه للإشارات التي يرسلها الجسم، حتى ولو كانت بسيطة، فالأهم هو عدم الاستهانة بهذه الأعراض إذا استمرت أو تكررت بشكل ملحوظ. فالانتباه المبكر، وإجراء الفحوصات اللازمة، واستشارة الطبيب عند الحاجة، كلها خطوات أساسية للحفاظ على صحتك. وتذكري دائمًا، عزيزتي، أن الاستماع إلى جسدك هو الطريق الأول نحو حياة أكثر توازنًا وراحة.