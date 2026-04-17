نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار يعرض رؤية مصر لتعزيز التنافسية أمام 24 مؤسسة أمريكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 أبريل 2026 02:55 مساءً - عرض الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح رؤية الحكومة المصرية لتعزيز كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وذلك على هامش زيارته الرسمية للولايات المتحدة. الأمريكية.

جاء ذلك، في إطار اللقاء الموسع الذي عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع قيادات 24 مؤسسة استثمارية أمريكية، والمنظم بواسطة مكتب المحاماة العالمي “DLA Piper”، ممثلا في الدكتور إيهاب السنباطي الشريك ورئيس مبادرة الشرق الأوسط،

وأكد الدكتور فريد أن الحكومة تحركت بسرعة وبشكل استباقي لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، مستندة إلى إصلاحات مالية ونقدية حصيفة أسهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وفتح آفاق أوسع للاستثمار في ظل تتبنى سياسة نقدية مرنة تستهدف ضبط معدلات التضخم، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل الشريك الأساسي في تحقيق التنمية، وأن نجاحه يعد أقوى دليل على تحسن مناخ الاستثمار.

التزام كامل بالرقمنة وإزالة الفجوات الإجرائية لتيسير بيئة الأعمال

وأضاف أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واضح، مع التزام كامل بالرقمنة وإزالة الفجوات الإجرائية لتيسير بيئة الأعمال، في ظل مجتمع شاب يفرض تسريع دمج التكنولوجيا في صياغة السياسات المستقبلية.

هندسة شاملة لإجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات ومعالجة تحديات تمويل الشركات الناشئة

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما أشار إلى العمل على هندسة شاملة لإجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، ومعالجة تحديات تمويل الشركات الناشئة في المراحل المتقدمة عبر أدوات يدعمها صندوق مصر السيادي، إلى جانب تعزيز تجارة الترانزيت، وتبني سياسات واقعية قائمة على التكنولوجيا لتحسين تنافسية التجارة والصادرات، وصولًا إلى بناء اقتصاد رقمي وأخضر قائم على المعرفة والانفتاح، مع إطلاق تجارب تنظيمية ومراكز ابتكار جديدة لدعم ريادة الأعمال.

وتابع الوزير: الدولة تتحرك وفق “ثالوث تغيير الواقع” (الرقمنة والتواصل وريادة الأعمال) لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة ورفع كفاءة بيئة الأعمال، مع تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لاقتحام السوق الأفريقي في القطاعات ذات الأولوية.

حملات توعية مستمرة بالحوافز والرخص الذهبية وآليات حل المشكلات

وأشار وزير الاستثمار إلى مواصلة بناء وتطوير المنظومة الاستثمارية لتحويل مصر إلى مقصد جاذب وموثوق، بالتوازي مع تنظيم حملات توعية مستمرة بالحوافز والرخص الذهبية وآليات حل المشكلات لتيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات.

د. إيهاب السنباطي: الاقتصاد المصري مرن يمتلك الأساسات وكافة مقومات الانطلاق وردود أفعال عملائنا تجاهه رائعة

من جانبه، قال الدكتور إيهاب السنباطي، الشريك ورئيس مبادرة الشرق الأوسط بمكتب المحاماة العالمي “DLA Piper”، إن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية للانطلاق، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي.

وأشار إلى أن ردود فعل العملاء تجاه السوق المصري إيجابية للغاية، داعيًا إلى تكثيف الترويج للفرص الاستثمارية، ومؤكدًا أن تعامل الحكومة مع تداعيات الأزمات الإقليمية اتسم بالسرعة والاستباقية، بما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وصلابته، مع استعداد المكتب ليكون شريكًا استراتيجيًا في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في مصر.

د. دينا شريف: مصر طورت بيئة أعمال ناضجة ومكتملة لدعم الشركات الناشئة

كما أكدت الدكتورة دينا شريف، المدير التنفيذي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة، أن مصر نجحت في تطوير بيئة أعمال ناضجة تدعم نمو الشركات الناشئة، مشيدة بقصة النجاح في التحول الرقمي بالقطاع المالي، ومعتبرة أن مصر مؤهلة لتكون منصة إقليمية لريادة الأعمال في أفريقيا، وبيئة جاذبة للابتكار ودعم الصادرات.

تُعد شركة DLA Piper واحدة من أكبر مكاتب المحاماة العالمية، تأسست عام 2005 وتمتلك نحو 90 مكتبًا في أكثر من 40 دولة. وتتصدر الشركة المشهد القانوني عالميًا بحجم ونشاط الصفقات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالميًا في صفقات الأسهم الخاصة عام 2025 وفقًا لـPitchBook وحصدت في 2026 تصنيفات متقدمة في فض المنازعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا لـLegal 500.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاستثمار يعرض رؤية مصر لتعزيز التنافسية أمام 24 مؤسسة أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.