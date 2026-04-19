د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 أبريل 2026 01:10 صباحاً - عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع مجموعة جيفريز Jefferies Group العالمية بواشنطن، بحضور نخبة من كبار المستثمرين ومديري الأصول وممثلي صناديق الاستثمار الأمريكية.

مجموعة جيفريز Jefferies Group تعد إحدى أبرز بنوك الاستثمار العالمية التي تقدم خدمات متكاملة في مجالات الاستشارات المالية وإدارة الأصول وأسواق رأس المال عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

واستعرض الوزير ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مؤكداً أنها تستند إلى نهج مؤسسي مستدام يهدف لتعزيز استقرار بيئة الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

وأكد الوزير أن تحسين بيئة الأعمال يأتي على رأس الأولويات، خاصة في مرحلة “ما بعد التأسيس”، عبر معالجة التحديات وتبسيط الإجراءات القانونية. وأشار إلى استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجاري بجانب الصفقات الكبرى، مع الالتزام بسياسة سعر صرف مرن يعزز تنافسية الاقتصاد، والعمل على تحويل الودائع الإقليمية إلى استثمارات مباشرة لتعظيم قيمة الأصول المصرية.

وفيما يخص برنامج الطروحات، كشف الدكتور فريد عن الجدول الزمني لطرح شركة “مصر لتأمينات الحياة” في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026 بهدف تعميق سوق رأس المال ورفع وزن مصر في المؤشرات الدولية مثل (MSCI) و(FTSE).

واختتم الوزير كلمته بتحديد 3 معايير لنجاح خطة الوزارة تشمل تسريع الإجراءات وإنجازها في 4 أيام عمل، بجانب تفعيل التنمية الاقتصادية المكانية وتوزيعها في المحافظات، وأخيرًا مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار العاملة في مصر خلال عامين.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا من الحضور، حيث أثنى المشاركون من كبار المستثمرين ومديري الأصول على صراحة وموضوعية الطرح الحكومي، كما أشادوا بالإجراءات التنفيذية المتخذة لتحفيز الاستثمار، والشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية في عرض ملفاتها الاقتصادية، مؤكدين أن هذه المصداقية تعزز من ثقة المؤسسات المالية العالمية في مستقبل الاقتصاد المصري.

يأتي اللقاء في إطار الدكتور محمد فريد في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (اجتماعات الربيع 2026) المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

