البايرن على أعتاب التتويج بـ"البوندسليغا"أصبح فريق بايرن ميونيخ على أعتاب التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ 35 في تاريخه، وذلك بعد خسارة مطارده المباشر بوروسيا دورتموند أمام هوفنهايم 1 - 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من "البوندسليغا"، والتي شهدت أيضا فوز لايبزيج على آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتاج بايرن ميونيخ إلى نقطة واحدة في المباراة التي ستجمعه غدا الأحد أمام شتوتغارت صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

ويتصدر بايرن ميونيخ الترتيب برصيد 76 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن دورتموند الذي تلقى خسارته الثانية تواليا على يد هوفنهايم.

وسجل هدفي هوفنهايم الكرواتي أندري كراماريتش من ركلتي جزاء في الدقيقتين 41 و90+ 8، فيما سجل الغيني سيرهو غيراسي الهدف الوحيد لدورتموند في الدقيقة 87.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد بوروسيا دورتموند عند 64 نقطة في المركز الثاني.

كما اكتسح لايبزيغ آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل ثلاثية لايبزيغ يان ديوماندي، وأنطونيو نوسا، وكونراد هاردر في الدقائق 27، و70، و81 تواليا. فيما سجل هوغو لارسون الهدف الوحيد لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 34.

وبهذه النتيجة رفع لايبزيغ رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز السابع.

وفي المباريات الأخرى، فاز أوغسبورغ على مضيفه باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف، سجلهما السويسري فابيان ريدر في الدقيقتين 15 و90+ 7، فيما سجل التشيكي باتريك شيك الهدف الوحيد لليفركوزن في الدقيقة 12.

وبهذه النتيجة رفع أوغسبورغ رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد ليفركوزن عند 52 نقطة في المركز السادس.

وحقق فولفسبورغ المهدد بالهبوط الفوز على مضيفه يونيون برلين بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما توقف رصيد يونيون برلين عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتغلب فيردر بريمن على ضيفه هامبورغ بثلاثة أهداف لهدف، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف عن هامبورغ الثالث عشر.

ويلعب غدا الأحد أيضا فرايبورغ مع هايدنهايم، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع ماينتس.