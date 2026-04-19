أخبار اليمن : نعيم قاسم: سنردّ على الخروقات الإسرائيلية

نعيم قاسم: سنردّ على الخروقات الإسرائيليةأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن المقاومة سترد على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار المؤقت، مبدياً استعداد الحزب "لأقصى التعاون مع السلطة في لبنان، بصفحة جديدة مبنية على تحقيق سيادة وطننا".

وقال نعيم قاسم، في بيان مساء اليوم، إن "وقف إطلاق النار يعني وقفاً كاملاً لكل الأعمال العدائية، ولأننا لا نثق بهذا العدو، فسيبقى المقاومون في الميدان وأيديهم على الزناد، وسيردون على خروقات العدوان بحسبها".

كما شدد على أنه لن يكون هناك "وقف إطلاق نار من طرف المقاومة فقط، بل يجب أن يكون من الطرفين"، منبهاً إلى أن المقاومة "لن تقبل بمسار الخمسة عشر شهراً من الصبر على العدوان الإسرائيلي بانتظار الدبلوماسية التي لم تحقق شيئاً".

وأشار إلى أن "الخطوة التالية هي إيقاف دائم للعدوان في كل لبنان، جواً وبراً وبحراً، وانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة حتى الحدود، والإفراج عن الأسرى، وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم حتى الحدود، وإعادة الإعمار بدعم دولي عربي ومسؤولية وطنية".