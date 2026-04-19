"خط أصفر" إسرائيلي في جنوب لبنان

"خط أصفر" إسرائيلي في جنوب لبنانأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أنه أقام خطاً أصفر فاصلاً في جنوب لبنان على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، زاعماً أنه استهدف ما وصفهم بـ"مسلحين مشبوهين حاولوا الاقتراب من قواته" على طول هذا الخط.

وقال جيش الاحتلال في بيانٍ له، إن "قواته العاملة جنوب الخط الأصفر في الجنوب اللبناني رصدت عناصر مسلحة انتهكت تفاهمات وقف إطلاق النار، مقتربةً من الشمال نحو الخط الأصفر باتجاه القوات، ما شكّل تهديداً فورياً".

وأضاف، أنه "مخوَّل بالتحرك ضد التهديدات، رغم وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين أن "تل أبيب" ستمنع عودة السكان إلى 55 بلدة وقرية تقع ضمن هذا النطاق.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن تنفيذ 2184 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، من جنوب لبنان حتى تل أبيب بعمق 160 كيلومترا، خلال 45 يوما خلت من الحرب.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن "إسرائيل" عدوانا على لبنان، خلّف نحو 2300 شهيد وأكثر من 7500 جريح وما يزيد على مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن لبنان و"إسرائيل" اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام.