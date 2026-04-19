لاتسيو يحبط نابولي وروما يتعثر
خسر نابولي حامل اللقب أمام لاتسيو، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما السبت، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل هدفي لاتسيو كل من ماتيو كانسيليري في الدقيقة السادسة، وتوما باشيتش في الدقيقة 57.
وشهدت المباراة إهدار لاعب لاتسيو ماتيا زاكاني ركلة جزاء في الدقيقة 31.
وتسببت هذه الخسارة في تجمد نابولي في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بفارق 12 نقطة أقل من إنتر ميلان المتصدر، فيما رفع لاتسيو رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.
وبات بمقدور إنتر ميلان حسم اللقب لصالحه رسميا في حال تعادل نابولي أو خسر في الجولة المقبلة أمام كريمونيسي، مع فوز إنتر ميلان على تورينو.
كما تعادل روما مع أتالانتا بهدف لمثله، ليرفع روما رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس، متقدما على أتالانتا في المركز السابع برصيد 54 نقطة.
فيما حقق بارما الفوز على أودينيزي بهدف دون رد، ورفع بارما رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما استمر أودينيزي في المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة.
