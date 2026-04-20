نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: طرح شركة مصر لتأمينات الحياة خلال شهرين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 01:06 مساءً - محمد أحمد – توقع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، طرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية خلال شهري مايو أو يونيو المقبلين 2026.

وأكد فريد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم قيمة الأصول المملوكة لها وتحقيق عوائد استثمارية عادلة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير في واشنطن مع أمين مطي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية؛ لمناقشة مستجدات برنامج الطروحات وتطوير سوق المال.

وأوضح الوزير أن تحديد هذا الموعد يعكس الجدية في الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة للتخارج الحكومي وتعزيز القطاع الخاص.

خطة لإنهاء البيروقراطية الإجرائية

وكشف صالح عن خطة لإنهاء البيروقراطية الإجرائية عبر نظام موحد يربط هيئة الاستثمار، والرقابة المالية، والسجل التجاري، ومصر للمقاصة؛ بهدف تقليص مدة إجراءات زيادة رأس مال الشركات إلى أيام عمل معدودة، بما يرفع تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما أشار إلى دمج النظم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات التجارة لدعم المصدرين وزيادة الصادرات غير البترولية.

صندوق النقد يشيد بالشفافية في عرض جدول الطروحات

من جانبه، أشاد أمين مطي، وفريق صندوق النقد الدولي، بالشفافية في عرض جدول الطروحات وبخطوات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة المصرية، مع الاتفاق على استمرار التنسيق لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المتفق عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاستثمار: طرح شركة مصر لتأمينات الحياة خلال شهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.