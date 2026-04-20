وزير الاستثمار: خطة لإزالة معوقات التصدير الزراعي.. وضمان مطابقة المحاصيل 100%

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 11:11 صباحاً - محمد أحمد – بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ألفارو لاريو، الأمين العام للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة المشروعات الجارية، في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وإزالة معوقات التصدير عبر مشروعات تضمن مطابقة المحاصيل للمواصفات بنسبة 100%.

وشدد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية تطوير القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية أساسية، موضحاً أن العمل يرتكز على تأهيل صغار المزارعين وتدريبهم وفق أحدث ممارسات الإنتاج والتعبئة بالتعاون مع المجالس التصديرية؛ لضمان النفاذ للأسواق العالمية، وتحويل النشاط الزراعي إلى قطاع تصديري منافس يجذب الاستثمارات في سلاسل القيمة.

كما استعرض الجانبان تطورات مشروع CROWN، حيث أكدا ضرورة سرعة إنهاء إجراءات اعتماده لضمان استمرارية تنفيذه، وتناول الاجتماع فرص تطوير سلاسل القيمة بهدف تقليل الواردات.

من جانبه، أشاد ألفارو لاريو بالشراكة القائمة مع مصر، مؤكداً التزام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بدعم الأولويات المصرية وإعادة توجيه الموارد، لا سيما في مجالات الإصلاحات الزراعية وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

