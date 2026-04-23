مصر تبدأ تصدير الدواجن إلى قطر.. انطلاق أول شحنة 300 طن اليوم

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 03:08 صباحاً - محمد أحمد_ أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن فتح السوق القطري أمام صادرات الدواجن المصرية، مع انطلاق أول شحنة اليوم بكمية 300 طن، تم شحنها عبر 10 حاويات، بواقع 30 طنًا لكل حاوية.

وقال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد في بيان، إن هذه الشحنة تمثل بداية فعلية لعودة الصادرات المصرية إلى السوق القطري، عقب الانتهاء من تنسيق واعتماد جميع المستندات والإجراءات المطلوبة بين الجانبين.

وأوضح أن فتح هذا السوق يتيح فرصًا واسعة أمام المنتجين المصريين للتوسع، خاصة في ظل وضوح آليات ومتطلبات التصدير.

وأشار العناني إلى أن الاتحاد يجري حاليًا مفاوضات مع شركات في دولة الكويت لبدء تصدير شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تستهدف فتح أسواق خارجية إضافية.

وأضاف أنه تم طرح مقترح لتوريد البيض إلى الجانب القطري، لافتًا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية في هذا الشأن، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع الصادرات من المنتجات الداجنة.

وأكد العناني أن قطاع الدواجن يشهد خلال العام الجاري فائضًا في الإنتاج يتجاوز احتياجات السوق المحلي، ما دفع الاتحاد إلى التحرك لتصريف هذا الفائض، بهدف تحقيق التوازن في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع تراجعها.

ولفت إلى أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على توريد كميات من الدواجن المجمدة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وسحب الفائض من السوق المحلي.

توريد 1050 طنًا من الدواجن المجمدة إلى السوق المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد

وكشف العناني عن أنه تم الاتفاق بالفعل على توريد 1050 طنًا من الدواجن، نفذتها خمس شركات بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية وإجراء التحاليل اللازمة، مع وجود توجه لزيادة هذه الكميات خلال الفترة المقبلة.

