الحكومة تؤكد أولوية توفير الطاقة للقطاعين الصناعي والاستثماري

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 03:08 صباحاً - دوت الخليج_ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع بدأ أعماله بتأكيد مواصلة الحكومة بذل جهودها لتلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية من مصادر الطاقة المتنوعة، بما يضمن استدامة العمليات التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإنتاجية المتوافرة.

وأوضح أن الاجتماع استعرض مستجدات الموقف الحالي لإمدادات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والمواد البترولية والغاز الطبيعي، في إطار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية دون انقطاع، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشار إلى أن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لتأمين احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية من الطاقة، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز الإنتاج ودفع النمو الاقتصادي، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع المستثمرين لتجاوز أي صعوبات قد تواجههم.

وقال المتحدث الرسمي إن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة جاء في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات في مختلف الأنشطة الصناعية والقطاعات الإنتاجية والحيوية، في إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.

وفي هذا الإطار، تم تأكيد أن توفير احتياجات القطاع الإنتاجي من الطاقة يأتي ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وإتاحة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب نقل التكنولوجيا ورفع كفاءة العنصر البشري.

كما أكد الاجتماع جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة المولدة، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعظيم عوائدها الاقتصادية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رانده المنشاوي، ووزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء صلاح سليمان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي، ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون، ومدير الكلية الفنية العسكرية اللواء أشرف ضياء الدين، ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية السفير شريف كامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

