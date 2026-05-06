إيديتا تشغل نظامًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمقرها الرئيسي في الشيخ زايد

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 01:07 صباحاً - دوت الخليج_ أعلنت شركة «إيديتا للصناعات الغذائية»، الرائدة في صناعة الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا في مصر، عن تشغيل نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية مثبت على الأسطح بمقرها في الشيخ زايد.

ويمتد النظام عبر ثلاثة مبانٍ بالمقر الرئيسي، تشمل المبنى الإداري، والمخزن المركزي، والمبنى المركزي للبحث والابتكار، بإجمالي قدرة تبلغ نحو 390 كيلوواط في وقت الذروة.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الاستدامة الخاصة بإيديتا، بما يتماشى مع أجندة رؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وتهدف الشركة من خلال هذا المشروع إلى خفض بصمتها الكربونية عبر تقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية، وزيادة استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بما يعزز من استدامة العمليات التشغيلية داخل منشآتها.

وشهد تنفيذ المشروع تعاونًا تقنيًا بين عدد من الجهات، حيث تولت شركة ADVEC للاستشارات الهندسية مهام المراجعة الفنية والتأكد من مطابقة التصميم لمعايير السلامة الدولية، بينما قامت شركة المجتمعات المتكاملة للطاقة المتجددة والمستدامة (IRSC) بدور المطور الفني للمشروع، بالتعاون مع فريق الاستدامة البيئية داخل إيديتا، لإجراء مراجعات شاملة قبل التنفيذ.

وجاء اختيار مقر الشيخ زايد بعد تقييم ستة مواقع تابعة للشركة في مصر، وفق معايير تشمل استهلاك الطاقة، وقدرة الأسطح، والربط بالشبكة الكهربائية، والعائد الاستثماري المتوقع، حيث تم اختيار الموقع باعتباره الأكثر ملاءمة من الناحية الفنية والبيئية.

وقال المهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيديتا للصناعات الغذائية، إن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس التزام إيديتا بدعم جهود الدولة في التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

