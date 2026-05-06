أسعار الذهب ترتفع بدعم آمال التهدئة في الشرق الأوسط وانخفاض الدولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 02:55 مساءً - – ارتفعت أسعار الذهب بأكثر ‌من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار، في حين هدأ انخفاض أسعار النفط من مخاوف التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات ​المتحدة وإيران.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 4633.31 دولار ​للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:25 بتوقيت جرينتش.

وصعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم يونيو 1.7 بالمئة إلى 4643.20 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​أمس الثلاثاء إنه سيوقف مؤقتا عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى التقدم ​المحرز نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران.

وقال كيلفين وونغ، محلل السوق الأول في أواندا “ارتفع الذهب مع تراجع أسعار النفط بسبب انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية، بعد أن أكدت الولايات المتحدة أن ​وقف إطلاق النار الهش الجاري بينها وبين إيران لا يزال ساريا، على الرغم من ​الاشتباكات التي شهدتها بداية هذا الأسبوع”.

وتراجعت أسعار الدولار والنفط الخام بعد أن أشار ترامب إلى إمكان ‌التوصل ⁠إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران.

ويؤدي ضعف العملة الأمريكية إلى انخفاض أسعار المعادن المسعرة بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، مما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة. وفي حين ​يعد الذهب وسيلة تحوط ​من التضخم، فإن ⁠ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول التي تدر عائدا أكثر جاذبية، مما يقلص الإقبال على الذهب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لصحفيين ​أمس إن “العملية ملحمة الغضب انتهت”.

وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير الوظائف ​غير الزراعية ⁠في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والذي سيختبر ما إذا كان الاقتصاد لا يزال مرنا بما يكفي لإبقاء السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي على حالها، أو ما إذا كان تراجع ⁠سوق ​العمل قد يعيد إحياء الحجة الداعية إلى خفض أسعار ​الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 74.80 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين ​1.7 بالمئة إلى 1986.25 دولار، وزاد سعر البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1516.44 دولار.

