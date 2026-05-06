دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 02:55 مساءً - شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة ألستوم، لحلول التنقل الذكي والمستدام، بالتعاون مع أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب، بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل.

ويمتد خط مونوريل شرق النيل لمسافة تزيد على 56 كيلو مترًا ويضم 22 محطة، ليربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم بشكل ملحوظ في تقليل زمن الرحلات وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والتجارية والإدارية الحيوية.

ويبلغ عدد المحطات التي دخلت الخدمة التشغيلية والتجارية حاليًا 16 محطة من أصل 22 محطة.

ويقدم نظام Innovia Monorail حلاً سريعًا وموثوقًا منخفض الانبعاثات، يمثل بديلاً فعالاً لوسائل النقل التقليدية عبر الطرق داخل نطاق القاهرة الكبرى.

وقال مارتن فوجور، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في ألستوم: “تضم القاهرة نحو 25 مليون نسمة، ما يجعلها واحدة من أكبر وأسرع المدن نموًا في أفريقيا. ويُعد المونوريل نقلة نوعية حقيقية ليس فقط لمصر، بل للقارة الأفريقية بأكملها، حيث يوفر طاقة استيعابية كبيرة بشكل فوري، ويدعم في الوقت نفسه مستقبلًا أكثر استدامة للنقل الحضري”.

وبطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 45,000 راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، تم تصميم نظام المونوريل ليسهم في الحد من الازدحام المروري والاستجابة لمعدلات التوسع العمراني المتسارعة.

ويعتمد النظام على تقنيات متقدمة للتشغيل الآلي بدون سائق، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والاعتمادية والكفاءة التشغيلية.

وتؤكد دراسات الحركة المرورية للمشروع الأثر الإيجابي المباشر للمونوريل على حياة المواطنين اليومية؛ إذ انخفض زمن الرحلة بين محطة المشير طنطاوي (ST07) ومحطة مدينة العدالة (ST22) من نحو ساعة و20 دقيقة عبر الطرق التقليدية إلى حوالي 40 دقيقة فقط، بما يعادل تقليل زمن الرحلة إلى ما يقارب النصف وتحسين كفاءة التنقل اليومي بصورة ملموسة.

ويمثل المشروع معيارًا جديدًا لقطاع النقل بالسكك الحديدية من خلال اعتماد تقنيات متطورة تعزز من ذكاء الأنظمة التشغيلية ومرونتها واستدامة أدائها على المدى الطويل.

ويعمل خط شرق النيل بنظام نظم الإشارات CBTC GoA4 للتشغيل الآلي الكامل بدون سائق، ما يضمن مستوى عالٍ من الاعتمادية التشغيلية.

كما يُعد المشروع الأول من نوعه في أفريقيا الذي يعتمد أبواب الحماية على الأرصفة (Platform Screen Doors)، بما يعزز مستويات السلامة وراحة الركاب.

وفي حين تم تصنيع وحدات مونوريل Innovia في الموقع التابع لشركة Alstom بمدينة ديربي بالمملكة المتحدة، فقد تم تنفيذ أعمال الاختبارات والتشغيل التجريبي بواسطة كوادر هندسية مصرية، ما يعكس تنامي القدرات المحلية ويؤسس لمرحلة طويلة الأمد من الاستدامة التشغيلية وبناء الخبرات الوطنية.

وقال رامي صلاح الدين، العضو المنتدب لشركة ألستوم مصر: “يمثل مونوريل شرق النيل محطة رئيسية في مسيرة مصر نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجال التنقل الحضري الذكي والمستدام. ومع اعتماد المشروع على أكثر من 98% من الكوادر المصرية، فإنه يعكس تميز الخبرات الهندسية الوطنية وعمق المعرفة المحلية. ولا يقتصر دور المونوريل على تطوير منظومة النقل فحسب، بل يُعد نموذجًا واضحًا لقدرة الكفاءات المصرية على تنفيذ مشروعات بنية تحتية عالمية المستوى تخدم مسيرة التنمية الوطنية.”

