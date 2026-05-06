وزير البترول ونظيره الجزائري يشهدان توقيع عقد “بتروجت” لتطوير حقل حاسي بئر ركايز

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 10:07 صباحاً - دوت الخليج_ شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الجزائري محمد عرقاب، وزير الدولة ووزير المحروقات، مراسم توقيع عقد المقاول العام لمشروع المرحلة الثانية لتطوير حقل حاسي بئر ركايز.

وشارك في مراسم التوقيع السفير عبد اللطيف اللايح، سفير مصر لدى الجزائر، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، وإيتوري باوليني، الرئيس التنفيذي لشركة أركاد الإيطالية، إلى جانب عدد من قيادات قطاع البترول من الجانبين.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، عقب التوقيع، أن شركة بتروجت تمثل أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لقطاع البترول، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تنفيذية تؤهلها لتنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها بكفاءة عالية.

وأشاد الوزير بما حققته الشركة من نجاحات في السوقين المحلي والإقليمي، مؤكدًا أن مشاركتها في مشروعات كبرى بالجزائر تعكس تنامي الثقة في الكفاءات المصرية، وقدرة الشركات الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإنشاءات والتشغيل التجريبي والتشغيل الكامل للمرحلة الثانية من تطوير الحقل، لصالح مجمع حاسي بئر ركايز، من خلال تحالف تقوده شركة بتروجت وبمشاركة شركة أركاد الإيطالية.

كما يشمل إنشاء محطة معالجة مركزية بطاقة 32 ألف برميل يوميًا، إلى جانب مرافق مشتركة تخدم التوسعات الحالية والمستقبلية، تشمل محطات تجميع وشبكات خطوط أنابيب بطول نحو 217 كيلومترًا، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والطرق والمنشآت المساندة.

وتبلغ القيمة التقديرية للتعاقد نحو 1.1 مليار دولار أمريكي، ويقع المشروع في منطقة الوادي – ورقلة، على بعد نحو 130 كيلومترًا شرق حاسي مسعود جنوب الجزائر.

وجاء هذا الفوز بعد منافسة قوية في مناقصة عالمية، نجح خلالها التحالف في تقديم أفضل العروض الفنية والمالية، بما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات الشركات المصرية.

كما تتزامن هذه الخطوة مع قرب الانتهاء من الدراسات الخاصة بتأسيس شركة جزائرية – مصرية لتوطين صناعة المعدات الاستاتيكية في الجزائر، في إطار التعاون بين الجانبين.

ومن المقرر أن تتولى الشركة الجديدة تصنيع المعدات الاستاتيكية بمختلف أنواعها وفق المواصفات العالمية، مع نقل الخبرات والتكنولوجيا وتدريب الكوادر الجزائرية، بما يعزز القدرات الصناعية ويدعم التوجه نحو التصدير للأسواق الإقليمية.

