نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب "ثروته واستعانته بالإخوان".. مذكرة لـ "الوطنية للانتخابات" تطالب بالتحقيق مع أحمد طنطاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم خالد محمد عبدالحكيم المحامي بمذكرة إلى المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا: إن الدستور المصري نص على أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة محظورة كما أن العديد من الدول قد أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب.



وتابع: الانتخابات الرئاسية رغم أنها ترحب بجميع المرشحين من جميع الاتجاهات والتيارات السياسية إلا أنها تحظر بأي حال من الأحوال أن يكون هناك مرشحًا تابعا أو موجهًا من ذلك الجماعات الإرهابية المحظورة طبقا للقانون

مذكرة

مذكرة

مذكرة

مذكرة

مذكرة