نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: المنظومة الأمنية في مصر تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد موسى، بالدور الإنساني الذي تلعبه وزارة الداخلية في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين من خلال حملات تبرع رجالها بالدم في جميع المحافظات.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الحقيقة اللي بعرضه هنا كل خميس وجمعة في البرنامج هو نقطة في بحر من اللي بتقدمه قطاعات وزارة الداخلية في المساهمة في المسؤولية المجتمعية سواء معارض سلع بأسعار مخفضة وفي متناول الناس أو معارض المدارس التي تخفف عن أولياء الأمور في موسم دخول المدارس أو تلبية احتياجات واستغاثات عديدة لمواطنين شبه يومي وبأعداد مهولة".

تابع، المنظومة الأمنية في مصر تضع المواطن كأولوية أولي في عقيدتها الأمنية والإنسانية.. موجها الشكر لوزارة الداخلية بقيادة السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علي هذا العطاء الممتد.