نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغرف التجارية: تخفيضات معارض أهلا مدارس تصل إلى 50% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن معارض أهلا مدارس تأتي نتيجة ثمار التعاون بين الحكومة والغرف التجارية، لافتا إلى أن المعرض يستهدف كبح جماح التضخم التي يسود المنطقة في الفترة الحالية نتيجة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الدكتور أحمد الوكيل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تخفيضات معارض أهلا مدارس تصل إلى 50%، لافتا إلى أن الجميع يعمل من أجل تلبية احتياجات المستهلكين ونيل رضاهم وفع الأعباء عن كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن هناك تعاون كبير وثمر من جانب التجار من خلال تقديم خصومات حقيقة.

تابع رئيس اتحاد الغرف التجارية، هناك 480 فرعا لمعارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه عندما يفوق العرض حجم الطلب يساهم في ضبط الأسعار، وعند حدوث خلل في العرض والطلب نشهد ارتفاع في الأسعار.