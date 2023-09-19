نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سلسلة من الإضرابات والتفاوض.. نقابة الصحفيين تُعلن انتهاء أزمة الزملاء في BBC في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، عن انتهاء أزمة العاملين بمكتب هيئة الإذاعة البريطانية BBC بالقاهرةـ بعد سلسلة من الاضرابات عن العمل.

وقالت النقابة في بيان لها، إن حل الأزمة جاء بعد سلسلة من المفاوضات اختتمها نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، الإثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري مع إدارة الخدمة العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، انتهت إلى تحقيق اتفاق رضائي بشأن أجور الصحفيين والعاملين في مكتب الهيئة بالقاهرة.

وأضافت النقابة أن الاتفاق جاء بعد ثلاثة إضرابات عن العمل نفّذها الزملاء، وبعد مفاوضات امتدت على مدار أسبوعين كاملين، بين خمسة من مُمثلي الصحفيين والعاملين بمكتب BBC في القاهرة وإدارة BBC، بدعم كامل من نقابة الصحفيين، وبحضور النقابة مُمثلة في نقيب الصحفيين مُدافعًا عن حقوق العاملين والصحفيين.

وأكدت النقابة أن المفاوضات أسفرت عن زيادة رواتب الصحفيين والعاملين بمكتب القاهرة بنسب تراوحت إجمالًا بين 75% و124%، للرواتب الدنيا، وشملت إضافة بدل انتقال متساوٍ لجميع العاملين، ما شملت التسوية مضاعفة بدل نوبات العمل الليلية بنسبة 100%، وتعديل شروط التأمين الصحي للعاملين في BBC بالقاهرة، بإضافة فرد جديد لمنظومة التأمين على أسر العاملين، مع وعود بمراجعة الحد الأقصى للإنفاق في بعض مجالات التأمين الصحي.

وكشفت النقابة عن تعهّد إدارة BBC في الاتفاق، بمراجعة سياسة الأسواق المضطربة التي تستخدمها لمجابهة التدهور الاقتصادي في الدول التي تعمل بها، على أن تنتهي من هذه المراجعة بحلول ديسمبر المُقبل، وتطبّق بأثر رجعي على العاملين في مكتب القاهرة بدءًا من سبتمبر 2023.

ووجّه نقيب الصحفيين المصريين التحية للعاملين والصحفيين بمكتب BBC في القاهرة؛ لحرصهم الدائم على انتزاع حقوقهم، ونيل مطالبهم من خلال وحدة الصف، والإصرار على هدف واحد، بدعم نقابي غير محدود، مع احترام كامل للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الاحتجاجي العُمّالي.

وثمّن نقيب الصحفيين، استجابة إدارة هيئة الإذاعة البريطانية لمطالب إضراب العاملين بمكتب القاهرة، ودعاها في الوقت نفسه أن تُسرع من عملية إعادة النظر في سياساتها الخاصة بتعويض العاملين خلال أوقات التدهوّر الاقتصادي، حتى تجعل الأمور أكثر استقرارًا للعاملين وللمؤسسة على حدٍ سواء.