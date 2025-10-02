نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: سنواصل بيع الأسلحة لدول الناتو لتقوم بتسليمها لأوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة، ستواصل بيع الأسلحة لدول الناتو لتقوم الأخيرة بتسليمها للجانب الأوكراني لاحقا.

وأوضح المصدر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار سابقا إلى هذا الأمر بشكل دقيق وواضح تماما.

وفي سبتمبر الماضي، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل توريد الأسلحة لدول الناتو، وأنه بإمكان أعضاء الحلف التصرف بها كما يحلو لهم.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "TruthSocial": "سنواصل توريد الأسلحة لحلف الناتو، وله الحق أن يفعل بها ما يشاء. أتمنى التوفيق للجميع!".

لاحقا أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن الولايات المتحدة تدرس تسليم صواريخ توماهوك لأوكرانيا. إلا أنه لم يُتخذ بعد أي قرار في واشنطن، بهذا الشأن.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، طلب فلاديمير زيلينسكي من ترامب هذه الصواريخ خلال لقائهما في نيويورك في 24 سبتمبر.

من جانبها رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تأكيد صحة تقرير صحيفة وول ستريت جورنال حول "استعداد" الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لشن ضربات على أهداف في عمق روسيا.

وقالت ليفيت في برنامجها الصباحي على قناة فوكس نيوز التلفزيونية: "نحن لا نعلق على مسائل تتعلق بمعلومات استخباراتية سرية. إن التعليق علنا سيكون تصرفا غير مسؤول".

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن التصريحات المتعلقة بإمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك "جدية للغاية"، مؤكدا أن روسيا ستحدد موقفها بعد تقييم التهديدات المحتملة وفهم الأطراف المشاركة في هذه العملية