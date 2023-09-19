نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مد فترة التقديم لتكريم أبناء الصحفيين المتفوّقين حتى 25 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، عن مد فترة التقديم لتكريم أبناء الصحفيين المتفوّقين حتى 25 سبتمبر 2023.

وتنظّم اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية "برعاية بنك ناصر الاجتماعي"، حفل تكريم أبناء الصحفيين المتفوّقين في مراحل الشهادات الدراسية الآتية:

- الشهادة الإبتدائية (90%).

- الشهادة الإعدادية (90%).

- الثانوية العامة والأزهرية (90%).

- الشهادات الجامعية (جيد جدًا).

وكشفت النقالة عن الأوراق المطلوبة كالتالي: صورة المؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي؛ حيث يتم التسجيل لدى إدارة شئون المجلس بالدور الثاني، وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 2 سبتمبر إلى 7 سبتمبر 2023.