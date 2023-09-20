نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عبدالمجيد": نحتفل اليوم بعيد ميلاد رواد المهنة مواليد سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم لجنة المعاشات، السادسة من مساء اليوم، الاحتفال الشهري بعيد ميلاد رواد المهنة بالغي سن الستين المُقيدين في جدولي المعاشات والمشتغلين، مواليد شهر سبتمبر.

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات: “يتضمن الحفل فقرات فنية للمطرب سيف العسيري، وعازفا الاورج أحمد الجوهري وياسين العربي، ومطرب اليوم هو موهبة شابة ونجل الكاتب الصحفي محمود العسيري، حيث يهدي الفريق فقراتهم الفنية لرواد المهنة”.

وأضاف: “يشهد الحفل كلمات ترحيب بالأساتذة، ومنحهم شهادات تقدير عن مشوارهم المهني وما قدموه من عصارة خبرة للأجيال”.

ويشارك في الحفل زملاء من مختلف الاجيال للاحتفاء بالاساتذة الرواد وتهنئتهم، وتعبيرًا عن الوفاء والتواصل بين الأجيال.

ويُعد الحفل هو الثاني الذي استحدثته اللجنة الشهر الماضي، ويستمر شهريًا في سابقة هي الأولى في تاريخ مجالس النقابة حيث أعلن عبدالمجيد عن استراتيجية عمل مستحدثة تشمل صالون تواصل الاجيال والحفل الشهري وعدد من الانشطة التي تستهدف تكريم الاساتذة ونقل خبراتهم للاجيال، ويجري تطبيق بنود الاستراتيجية بآلياتها التنفيذية.