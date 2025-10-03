نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهندسين يطالب رئيس الوزراء بزيادة بدل التفرغ للمهندسين 30% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدّم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بالموافقة على زيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي المقرر للدرجة الوظيفية، وذلك للمهندسين من أعضاء النقابة الشاغلين للوظائف الهندسية المدرجة بالموازنة، والمشتغلين فعليًا بأعمال هندسية بحتة، والتابعين لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978.

وأوضح نقيب المهندسين في مذكرته أن هذا المطلب يأتي في إطار الحرص على تحفيز المهندسين على الإبداع والابتكار، ودعم دورهم في مسيرة التنمية، فضلًا عن تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم، باعتبارهم قيمة مضافة للمجتمع المصري وأحد أعمدة عملية البناء والتطوير.

وأكد النبراوي أن الارتقاء بالمهندسين ماديًا ومعنويًا يعزز قدرتهم على أداء رسالتهم بكفاءة ويساهم في دفع عجلة التقدم في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن النقابة حريصة على الدفاع عن حقوق أعضائها بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الكفاءات المهنية.

واختتم نقيب المهندسين خطابه بالتأكيد على تقديره لتعاون رئيس مجلس الوزراء في القضايا النقابية والمهنية، معربًا عن أمله في أن تحظى هذه المطالب بسرعة الدراسة والموافقة عليها في أقرب وقت ممكن.