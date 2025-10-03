نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، صباح غدٍ السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، اجتماعًا مهمًا لمناقشة التقرير النهائي المقدم من مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات التنظيمية واللوجستية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأكدت مصادر داخل الهيئة أن الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات النهائية للعملية الانتخابية، حيث يتناول آليات التنسيق مع الجهات المعنية، وضمان توفير بيئة انتخابية تتسم بالشفافية والنزاهة، مع الالتزام بكافة المعايير القانونية والدستورية.

مؤتمر صحفي لإعلان الجدول الزمني والإجرائي

وأعلنت الهيئة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا غدًا السبت، على مسرح التليفزيون المصري بمبنى ماسبيرو، للإعلان عن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراض مواعيد فتح باب الترشح، وضوابط الحملات الانتخابية، والجدول الزمني لعمليات التصويت داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى إجراءات إعلان النتائج النهائية.

دعوة وسائل الإعلام المحلية والدولية

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، سواء المحلية أو الدولية، إلى حضور فعاليات المؤتمر الصحفي ومتابعة تفاصيل الإعلان الرسمي، في إطار التزام الهيئة بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات أمام الرأي العام.

أهمية الاستعدادات الجارية

ويأتي هذا الاجتماع والمؤتمر الصحفي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يترقب الشارع المصري إعلان الجدول الزمني للانتخابات باعتبارها محطة أساسية في مسار الاستحقاقات الدستورية، التي تعكس التزام الدولة بتعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل النيابي.