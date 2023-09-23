حماة الوطن يواصل اللقاءات الجماهيرية لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 02:28 مساءً - واصلت أمانة التنظيم بحزب حماة الوطن، الجولات الميدانية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعقد الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، لقاءات في محافظات دمياط، البحيرة، الإسكندرية، ومطروح، وسط حضور جماهيري كبير من الكوادر التنظيمية.

وكان برفقة العطيفي، في جولة البحيرة والإسكندرية ومطروح، اللواء طارق عبد الباعث، رئيس قطاع غرب الدلتا، كما حضر الاجتماع التنظيمي لأمانة الأسكندرية، اللواء طارق نصير، الأمين العام.

وجاءت الجولة تنفيذاً للبيان الذي أصدره الحزب في يوليو الماضي، بعد اجتماع المكتب التنفيذي، والذي قرر فيه مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وتسخير كافة الأمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة، وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية.

ودعا الدكتور أحمد العطيفي، جميع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، لاستكمال الإنجازات التي بدأها في الفترة الماضية.

وأشار أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، إلى الجهود والنجاحات التي شهدتها البلاد الفترة الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.

وأكد العطيفي، مواصلة اللقاءات الجماهيرية خلال الفترة المقبلة، لاستكمال جهود حزب حماة الوطن، في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.