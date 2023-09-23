نقابة العاملين بالصحة تعلن دعم ترشح الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية واستكمال مسيرة العمل والإنجازات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 02:28 مساءً - قالت النقابة العامة للعاملين بالصحة، إن العاملين بالحقل الصحي وأسرهم، يجددون تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنوا أنه هو مرشح العاملين بالمؤسسات الصحية والعلاجية في ربوع مصر، وخارجها، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستعرض مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية ولجانها النقابية بالمحافظات، الإنجازات العملية والفنية التى تحققت في عهد الرئيس، وحصول العاملين على امتيازات مادية ومعنوية، ساهمت في تحديث المنظومة، وتوفير الرعاية الصحية والطبية المتكاملة لجميع المواطنين، ونالت بهذا إعجاب العالم أجمع.

وأكد علي عبد الباسط، رئيس النقابة العامة وسكرتير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أهمية رد الجميل من قبل العاملين للقيادة السياسية، الذي منحهم الكثير من أوجه الرعاية، لافتا إلى أنهم سيواصلون العمل تحت رعاية الرئيس في الفترة القادمة، لاستكمال مبادرة 100 مليون صحة، ومشروع التأمين الصحى الشامل خلال المرحلة القادمة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.