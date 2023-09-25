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التعليم توجه تعليمات هامة للطلاب فى حال حدوث زلزال أو عواصف

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 06:35 مساءً - أرسلت المديريات التعليمية توجيهات للطلاب لكيفية التعامل فى حالة حدوث زلزال:

 

 - التزم مكانك داخل المنشأة سواء كنت في مكتب أو فصل ولا تخرج، ولا تستعمل السلالم أو المصاعد والاختباء تحت أثاث صلب مثل التخت أو المكتب أثناء حدوث زلزال.

 

- أحرص على حماية رأسك أولا أو النصف العلوى من الجسم تفاديا لسقوط أغراض وأشياء من السقف ابتعد عن النوافذ والرفوف التي توجد عليها أغراض ثقيلة .

 

- بعد انتهاء الزلازال أو الهزة الأرضية يتم إخلاء المبني بهدوء مع المشرفين.

 

وتابعت المديريات التعليمية أنه حال سقوط أمطار يتم اتباع الإرشادات التالية:

 

- عدم العبث بمياه الأمطار المتراكمة خوفا من وجود أي خطو تحتها سواء كانت كهرباء أو بالوعات مفتوحة.

 

- عدم لمس أعمدة الإنارة في الشوارع أو أي مصدر كهرباء مفتوح.

 

- فصل التيار الكهربائي أذا كانت الأمطار غزيرة.

 

- البقاء في المنزل أو في مكان مغطي ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات.

 

- لا تقف في النوافذ أو أماكن مفتوحة عند حدوث البرق والرعد.

 

وأكدت المديريات التعليمية أنه في حالة حدوث عاصفة رملية :

 

- إذا كانت عاصفة رملية حاول أن تجد مكانا تواجدك وقم بتغطية أنفك وفمك بكمامة أو بمنديل مبلل بالماء وضع نظارات لحماية العينين.

 

- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية.

 

- تجنب الوقوف تحت الإعلانات المعلقة واللافتات.

 

- تجنب البقاء في الأماكن المفتوحة وخاصة إذا كنت مصابا بالحساسية أو الربو أو التهابات صدرية.

 

- إلزم المنزل وتابع النشرات الجوية وأخبار العاصفة حتي مرورها بسلام.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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