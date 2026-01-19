نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: زيادة إنتاج النفط وإصلاحات البلدان ترفع نمو الشرق الأوسط إلى 4% في 2027 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يناير 2026 06:13 مساءً - سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي تسارع معدل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.9% في العام الجاري 2026، و4% في العام المقبل 2027، وذلك مقابل 3.7% في العام الماضي 2025 .

رفع توقعات النمو إلى 3.9% في العام الجاري 2026

وقال تقرير الصندوق إن هذا الارتفاع جاء بدعم من زيادة إنتاج النفط، واستمرار الطلب المحلي، والإصلاحات الجارية ببلدان المنطقة.

توقع تسارع معدل النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 4.6% في عامي 2026 و2027

كما رجح في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي التي كشف عنها اليوم الإثنين، أن يتسارع معدل النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 4.4% في عام 2025 إلى 4.6% في عامي 2026 و2027، مدعومًا باستقرار الاقتصاد الكلي وجهود الإصلاح في الاقتصادات الرئيسية ببلدان المنطقة.

توقع تباطؤ معدل نمو بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى 2.2% في 2026

أما في بلدان قارة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو اقتصاداتها إلى 2.2% في عام 2026، لتنتعش إلى 2.7% في عام 2027، مع اقتراب دول المنطقة من إمكاناتها.

توقع ارتفاع معدل نمو اقتصادات أوروبا الناشئة والنامية بنحو 2.3% في عام 2026

وفي أوروبا الناشئة والنامية، من المتوقع أن يرتفع معدل نمو اقتصادات المنطقة بنحو 2.3% في عام 2026 و2.4% في عام 2027.

ويضيف التقرير، أنه في معظم المناطق على مستوى العالم، يعكس الانتعاش في معدل النمو الاقتصادي تلاشي تأثير التحولات في السياسات التجارية.

وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في العام المالي الجاري 2025/ 2026 مقابل 4.5% توقعها في شهر أكتوبر الماضي.

