أخبار مصرية

بعد أزمة جمعية الصحفيين.. اجتماع طارئ لمجلس النقابة الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة جمعية الصحفيين.. اجتماع طارئ لمجلس النقابة الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، مجلس النقابة، لاجتماع طارئ عصر الأربعاء المقبل؛ لمناقشة أزمة إنشاء أحد أعضاء مجلس النقابة لجمعية مُشهّرة باسم الصحفيين والنقابة.

وكان قد أثار ذلك حفيظة الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، واعتبر البعض ذلك كيانًا موازيًا للنقابة، باعتبار أنه يُقدّم خدمات هي في الأصل من اختصاصات مجلس النقابة، وطالب صحفيون، النقيب وأعضاء المجلس بتوضيح الأمر.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا