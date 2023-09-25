نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة جمعية الصحفيين.. اجتماع طارئ لمجلس النقابة الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، مجلس النقابة، لاجتماع طارئ عصر الأربعاء المقبل؛ لمناقشة أزمة إنشاء أحد أعضاء مجلس النقابة لجمعية مُشهّرة باسم الصحفيين والنقابة.

وكان قد أثار ذلك حفيظة الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، واعتبر البعض ذلك كيانًا موازيًا للنقابة، باعتبار أنه يُقدّم خدمات هي في الأصل من اختصاصات مجلس النقابة، وطالب صحفيون، النقيب وأعضاء المجلس بتوضيح الأمر.