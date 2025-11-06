100 قتيل حصيلة الإعصار في الفلبين

100 قتيل حصيلة الإعصار في الفلبينارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "كالماغي" الذي ضرب وسط الفلبين إلى أكثر من 100 قتيل اليوم، بعد أن تسببت الفيضانات غير المسبوقة في غمر مدن وبلدات عدة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه تم العثور على 35 جثة في مناطق غمرتها المياه في بلدة ليلوان التابعة لمدينة سيبو سيتي، بينما لقي 12 شخصا حتفهم في جزيرة نيغروس، وما زال 12 آخرون في عداد المفقودين.

وذكرت المصادر، أن حالة وفاة واحدة سجلت في جزيرة نيغروس ضمن الحصيلة الحكومية السابقة، التي تحدثت عن 17 وفاة خارج سيبو، مشيرة إلى مصرع ستة من أفراد طاقم مروحية عسكرية تحطمت أثناء تنفيذها مهمة إغاثة للمتضررين من الإعصار.

كما أشارت إلى أنه تم إجلاء نحو 400 ألف شخص بشكل وقائي من مسار الإعصار.

يذكر أن الفلبين شهدت في سبتمبر الماضي، عاصفتين مداريتين كبيرتين، إحداهما الإعصار "راغاسا" الذي أودى بحياة 14 شخصا في تايوان.

ويتجه الإعصار "كالماغي" حاليًا غربا نحو بحر الصين الجنوبي، حيث حذرت السلطات من أنه قد يفاقم الأضرار الناجمة عن الفيضانات المستمرة منذ أسبوع، والتي أودت بحياة العشرات.