فوز سيتي وإنتر وتعادل برشلونة بالأبطال

فوز سيتي وإنتر وتعادل برشلونة بالأبطالحقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا عريضا على ضيفه بوروسيا دوتموند الألماني 4 ـ 1، مساء الأربعاء في الجولة الرابعة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم السيتي عن طريق فيل فودين في الدقيقة 22، وأضاف زميله النرويجي إرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 29 في شباك فريقه السابق، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، رافعا رصيده إلى 5 أهداف بالمسابقة القارية خلال الموسم الحالي. وعاد فودين لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثالث للسيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 57، فيما أحرز فالديمار أنتون هدفا لدورتموند في الدقيقة 72.. واختتم البديل الفرنسي ريان شرقي أهداف سيتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الفائز باللقب عام 2023، الذي حقق فوزه الثالث في دوري الأبطال هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، إلى 10 نقاط في المركز الرابع.. في المقابل توقف رصيد بوروسيا دورتموند، الذي حمل كأس البطولة عام 1997، عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، مقابل فوزين وتعادل وحيد.

وفي ميلانو، حافظ إنتر الإيطالي على سجله المثالي وحقق فوزه الرابع تواليا بتغلبه على الوافد الجديد كايرات الكازاخستاني 2 ـ 1.. ورفع إنتر رصيده الى 12 نقطة متساويا مع بايرن ميونخ المتصدر وأرسنال صاحب المركز الثاني ولكنه بقي ثالثا بفارق الأهداف.

وفي بروكسل، تعادل فريق برشلونة أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3 - 3 ضمن ذات الجولة.

وتقدم الفريق البلجيكي في النتيجة ثلاث مرات بأهداف نيكولو تريسولدي وكارلوس فوربس "ثنائية" في الدقائق 6 و17 و63، وأدرك برشلونة التعادل ثلاث مرات بأهداف فيران توريس ولامين يامال وكريستوس تزوليس لاعب كلوب بروج بالخطأ في مرمى فريقه بالدقائق 8 و61 و77.

ورفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر، أما كلوب بروج البلجيكي فرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني والعشرين.

وتواصلت معاناة بنفيكا البرتغالي وأياكس الهولندي بعدما تلقى كل منهما على أرضه، هزيمته الرابعة تواليا، الأول أمام غلطة سراي التركي الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط بفضل ثلاثية النيجيري فيكتور أوسيمهن (59، و66 و78 من ركلتي جزاء)، والثاني أمام باير ليفركوزن الألماني الذي حقق فوزه الأول ورفع رصيده إلى خمس نقاط بفضل هدف التشيكي باتريك شيك (65).

وفي باقي المباريات، تغلب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على أتلتيك بلباو الإسباني (2 - 0)، فيما فاز أتالانتا الإيطالي على مرسيليا الفرنسي (1 ـ 0)، وبذات النتيجة تغلب بافوس القبرصي على فياريال الاسباني، بينما تعادل قره باغ الإذربيجاني مع تشيلسي الإنجليزي (2 - 2).