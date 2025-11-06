التعادل يحسم مواجهة التضامن والنهضة

التعادل يحسم مواجهة التضامن والنهضةحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة تضامن حضرموت والنهضة العماني، التي أقيمت، مساء اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية في دوري أبطال الخليج للأندية.

تقدم النهضة بهدف السبق عن طريق ميسوكي أولمو في الدقيقة 51، فيما عادل عمر جولان للتضامن في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

ورفع ممثل اليمن رصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، محتلاً المركز الثاني في المجموعة خلف الريان القطري، الذي يتصدر الترتيب برصيد 5 نقاط، وحل النهضة العُماني ثالثاً برصيد 3 نقاط، في حين بقي الشباب السعودي في المركز الأخير بنقطتين.