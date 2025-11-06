التعادل يحسم مواجهة التضامن والنهضة
حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة تضامن حضرموت والنهضة العماني، التي أقيمت، مساء اليوم، ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية في دوري أبطال الخليج للأندية.
تقدم النهضة بهدف السبق عن طريق ميسوكي أولمو في الدقيقة 51، فيما عادل عمر جولان للتضامن في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.
ورفع ممثل اليمن رصيده إلى 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة، محتلاً المركز الثاني في المجموعة خلف الريان القطري، الذي يتصدر الترتيب برصيد 5 نقاط، وحل النهضة العُماني ثالثاً برصيد 3 نقاط، في حين بقي الشباب السعودي في المركز الأخير بنقطتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعادل يحسم مواجهة التضامن والنهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.