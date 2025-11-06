ثقافة بني سويف تواصل فعالياتها احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فرع ثقافة بني سويف تنفيذ فعالياته الثقافية والفنية بعدد من مواقعه، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار برنامج وزارة الثقافة الذي يقام تحت شعار "مصر عادت شمسك الذهب".

وشهدت مكتبة الحي الثاني شرق النيل محاضرة بعنوان "المتحف المصري الكبير بوابة مصر عبر التاريخ" تحدث خلالها أحمد صابر مسئول التمكين الثقافي، عن أهمية ذلك الصرح الذي يعد من أكبر المتاحف على مستوى العالم، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

أعقب ذلك ورشة تصميم لوحات فنية عن أهرامات الجيزة تدريب الفنان عمرو أحمد، بمشاركة طلاب مدرسة النهضة ببني سويف.

وفي مكتبة منشأة عاصم، أقيمت محاضرة بعنوان "دور المتحف المصري الكبير في تعزيز الهوية الثقافية المصرية" أكد خلالها ياسر سمير، أن المتحف مرآة للهوية وذاكرة وطن صنع التاريخ بيديه، وترك بصماته شاهدة علي الحضارة والإبداع والإيمان بالخلود، ويعد وجهة للثقافة والسياحة والتعليم وليس مجرد معرض للآثار.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثفاقة بني سويف بإدارة الكاتب المسرحي أحمد حلمي، أقام بيت ثقافة الفشن ورشة حكي بعنوان "حضارة مصر وتاريخها العريق" بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية، تحدثت خلالها كل من أميرة نجيب، ونجلاء يحيى أخصائي مكتبة الطفل، عن كنوز الحضارة المصرية القديمة الموجودة داخل المتحف والمعروضة بأسلوب حديث يجمع بين الأصالة والتكنولوجيا، كما تم التعريف بأهم القطع الأثرية التي يضمها المتحف، ومن أهمها مجموعة الملك توت عنخ آمون.