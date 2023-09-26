احتشاد أعضاء "مستقبل وطن" لتحرير تأييدات ترشح الرئيس السيسى لانتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:31 صباحاً - احتشد الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن، أمام مقرات ومكاتب الشهر العقارى بجميع محافظات الجمهورية، لتحرير تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل، ليكون حزب مستقبل وطن، أول حزب سياسي من خلال قياداته وكوادره وأعضاءه، يوثق تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واحتشد أعضاء الحزب وكوادره، فى طوابير طويلة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، أمام مقرات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، لاستقبال المواطنين من أعضاء الحزب، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية، تأكيدا لدعم الحزب، ودعوته للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.



