القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 12:35 مساءً - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1445 هـ ، وجاء فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة..

يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بالتهنئة بمناسبة الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه الذى أرسله الله بشيراً للإنسانية وسراجاً هادياً إلى صراطه المستقيم ، داعياً العلى القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات .

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون على تمسكهم بهدى الرسول الكريم والإقتداء بسيرته التى تعلى من قيم الإنسانية وتحث على السعى والجهاد من أجل البناء وحماية الأوطان ، ماضين بكل شجاعة وإصرار فى تنفيذ المهام والمسئوليات التى توكل إليهم لتظل مصر وقواتها المسلحة درعاً قوياً لشعبها وسنداً لأمتها العربية والإسلامية وكافة شعوب الإنسانية ، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم فى بناء حاضر الوطن ومستقبله، وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

وبعث الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية .

هذا وقد أصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف .

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة .