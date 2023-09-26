نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت الزكاة والصدقات يوزع أدوات مدرسية على الطلاب الأيتام وغير القادرين بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى «بيت الزكاة والصدقات» من توزيع الشنط المدرسية والجواكت والكوتشيات على الطلاب الأيتام غير القادرين فى محافظة المنوفية، عن طريق قوائم «الطلاب الأيتام غير القادرين» في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم والأزهرى، وذلك في إطار مبادرة «إلى المدرسة» التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التى تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، فى جميع المحافظات، لإدخال السرور على قلوبهم فى العام الدراسي الجديد 2023/2024م.

وأوضح البيت في بيان أصدره اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر2023، أن عملية التوزيع فى محافظة المنوفية استهدفت الطلاب الايتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات تعليم شبين الكوم والباجور وبركة السبع.

وأشار إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج (رحمة) لمساعدة الأيتام غير القادرين في كل المحافظات لتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم، حيث انطلقت مبادرة «إلى المدرسة» من محافظة الإسكندرية مرورًا بمحافظة بني سويف، ثم محافظة دمياط ومن بعدها المنوفية، ولا يزال العمل مستمرا في توزيع المساعدات المدرسية على الأطفال الأيتام.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» على حرصه الدائم على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالًا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].