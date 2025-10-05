نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضاعف هجماتنا إذا لم تفرج حماس عن المحتجزين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستضاعف هجماتها العسكرية على قطاع غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين الإسرائيليين لديها، وذلك وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأضاف الوزير أن نحو 900 ألف من سكان مدينة غزة غادروا المدينة خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل استمرار التصعيد العسكري المكثف، مشيرًا إلى أن بلاده "قد تتلقى أخبارًا جيدة بشأن عودة المحتجزين وفق مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار، بينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في عدة مناطق من القطاع.