نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ الأئمة والأساتذة بحصولهم على وسام العلوم والفنون من رئيس الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ وزير الأوقاف د. مختار جمعة عدد من الأئمة والأستاذة ممن حصلوا على منحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من قبل رئيس الجمهورية اليوم. وهم كالأتي:- الأستاذ الدكتور/ صابر عبد الدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق

الشيخ/ عبدالفتاح الطاروطي

الواعظة/ وفاء عبد السلام

الشيخ /محمود الخشت

الدكتور/محمود الفخراني

الإمام/محمد حسن عبد العظيم

الشيخ /أبو بكر عبدالله جمل الليل مفتي جزر القمر