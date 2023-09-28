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وزير الأوقاف يهنئ الأئمة والأساتذة بحصولهم على وسام العلوم والفنون من رئيس الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ وزير الأوقاف د. مختار جمعة عدد من الأئمة والأستاذة ممن حصلوا على منحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من قبل رئيس الجمهورية اليوم.

وهم كالأتي:-

الأستاذ الدكتور/ صابر عبد الدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق
الشيخ/ عبدالفتاح الطاروطي
 الواعظة/ وفاء عبد السلام
 الشيخ /محمود الخشت
 الدكتور/محمود الفخراني
الإمام/محمد حسن عبد العظيم
الشيخ /أبو بكر عبدالله جمل الليل مفتي جزر القمر

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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