نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يهنئ الأئمة والأساتذة بحصولهم على وسام العلوم والفنون من رئيس الجمهورية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - هنأ وزير الأوقاف د. مختار جمعة عدد من الأئمة والأستاذة ممن حصلوا على منحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من قبل رئيس الجمهورية اليوم.
وهم كالأتي:-
الأستاذ الدكتور/ صابر عبد الدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق
الشيخ/ عبدالفتاح الطاروطي
الواعظة/ وفاء عبد السلام
الشيخ /محمود الخشت
الدكتور/محمود الفخراني
الإمام/محمد حسن عبد العظيم
الشيخ /أبو بكر عبدالله جمل الليل مفتي جزر القمر