وزارة الحج: أداء العمرة متاح لحاملي جميع أنواع التأشيرات

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الحج والعمرة أن ضيوف الرحمن يمكنهم أداء مناسك العمرة مهما كان نوع التأشيرة التي يحملونها، في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لخدمة المعتمرين والزوار.

وأوضحت الوزارة أن جميع حَمَلَة التأشيرات، بما في ذلك العمل، وتأشيرة العبور «ترانزيت»، وتأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، والتأشيرة السياحية الإلكترونية، إضافة إلى باقي التأشيرات الأخرى، يمكنهم أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة.

وبيّنت الوزارة أنه يمكن للراغبين في أداء العمرة الدخول إلى منصة «نسك عمرة» لاختيار الباقة المناسبة وإصدار تأشيرة العمرة بشكل مباشر، مؤكدة حرصها على تمكين ضيوف الرحمن من أداء الشعيرة بسهولة ويسر.

