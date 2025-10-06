نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يرفض الاتهامات حول تدخله في الانتخاب الجورجية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رفض الاتحاد الأوروبي اتهامات الحكومة الجورجية له بالتدخل في الانتخابات المحلية التي جرت في جورجيا يوم السبت، ودعا جميع الأطراف في البلاد للامتناع عن اللجوء إلى العنف.

وقالت المفوضة الأوروبية العليا للشؤون الخارجية والأمن كايا كالاس والمفوضة لشؤون التوسع مارتا كوس في بيان مشترك، يوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي "يرفض ويدين بحزم التضليل بشأن دور الاتحاد الأوروبي في انتخابات جورجيا، إضافة إلى الهجمات الشخصية على سفيره".

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعو للهدوء وضبط النفس خلال الفترة بعد الانتخابات، ويطلب من السلطات الجورجية "احترام حقوق المواطنين في حرية التجمع والتعبير عن الرأي".

وأكد أنه "من الضروري أن يكون هناك حوار بناء وشامل بمشاركة جميع القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني، وندعو جميع الأطراف للامتناع عن العنف".

وأضافت المفوضتان الأوروبيتان أن "عددا كبيرا من الناس كانوا يحتجون دائما ضد سياسات الاضطهاد من جانب حزب "الحلم الجورجي" الحاكم. وندعو للإفراج عن جميع من تم توقيفهم بشكل عشوائي".

وشددتا على أن "الهجمات على وسائل الإعلام المستقلة وتبني قوانين ضد المجتمع المدني واعتقالات المعارضين والنشطاء وكذلك التعديلات على القانون الانتخابي التي تصب في مصلحة الحزب الحاكم حدت من الإمكانيات لإجراء انتخابات ذات منافسة.

وجرت في جورجيا يوم السبت انتخابات محلية في 64 بلدية في آن واحد، بما في ذلك انتخابات عمدة العاصمة تبيليسي، التي أعلن عن فوز مرشح الحزب الحاكم فيها، العمدة الحالي ولاعب كرة القدم الدولي السابق كاخا كالادزه، بحصوله على أكثر من 71% من الأصوات.

وشهدت العاصمة الجورجية احتجاجات واسعة النطاق، حيث دخل المتظاهرون في مواجهات مع الشرطة وهاجموا مقر رئيس الدولة ميخائيل كافيلاشفيلي، الذي يمثل حزب "الحلم الجورجي" أيضا.

واتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه سفير الاتحاد الأوروبي في البلاد بتأييد "المحاولات لإسقاط النظام الدستوري" في جورجيا وحمله المسؤولية عن الاضطرابات في تبيليسي