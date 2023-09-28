نائب محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بأبو النمرس

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدرسة الدكتور إبراهيم مدكور الثانوية ومدرسة الشهيد عبد الرحمن محفوظ الإعدادية بنات ومدرسة النصر ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة أبوالنمرس.

حيث تابع نائب محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية مشددا بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الأستعدادات النهائية لأستقبال العام الدراسي الجديد بكافة مدارس مراكز ومدن المحافظة والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ على نظافة دورات المياه وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من المعلمين مؤكدا لهم بحرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم وذلك من منطلق أن التعليم هو قاطرة التنمية ومحور رئيسي برؤية مصر للتنمية ٢٠٣٠.

وتفقد الشهابي، أعمال تطوير وتوسعة طريق ٦ أكتوبر بداية من مدرسة ترسا التجريبي حتى كوبري شبرامنت تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق.

كما وجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية مبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس والسيد عاشور مدير عام الإدارة التعليمية بأبو النمرس وأمل حنفي وكيل الإدارة التعليمية بأبو النمرس ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والشركة المنفذة لأعمال الرصف.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة