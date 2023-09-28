القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة (160) من معهد ضباط الصف المعلمين

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة (160) ضباط صف متطوعين دفعة المساعد أول شهيد / شحاته مصطفى أبو اليزيد وذلك بحضور اللواء أح خالد لبيب مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديري المعهد، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة الكفاءة القتالية بضخ دماء جديدة إلى صفوفها.

بدأت مراسم الاحتفال بتقديم الطلبة عرض رياضي لتمارين الإعداد البدني التي تؤدى بشكل يومي داخل المعهد، كما استعرض الطلبة مهاراتهم فى فنون الدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم وعبور الموانع المختلفة، كما قدم الطلبة عرضًا للتعليم الأولي والمهارات المتقدمة باستخدام السلاح، وقدمت الموسيقات العسكرية عرضًا متميزًا أظهر مدى التوافق الحركي والدقة في العزف من الحركة كما قدموا عروضًا لعدد من الأغاني الوطنية، كما قدمت مجموعات من الطلبة وخريجي المعهد عرضًا عسكريًا يتقدمهم حملة الأعلام، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفانًا بتضحيات شهدائنا الأبرار‏.

أعقب ذلك قيام كبير معلمي المعهد بإعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم قيادة المعهد من الدفعة (160) إلى الدفعة (161) من ضباط الصف المتطوعين، كما تم الإعلان عن قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وردد الخريجون يمين الولاء لمصر وشعبها وأن يكونوا جنودًا أوفياء محافظين على أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

وألقى اللواء أ ح إيهاب عبد الحميد مصطفى مدير معهد ضباط الصف المعلمين كلمة أشار فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير وتكامل المنظومة التعليمية داخل المعهد.

ونقل اللواء أح خالد لبيب مساعد وزير الدفاع خلال كلمته تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كما هنأ الخريجين وأسرهم، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات في بناء أجيال جديدة قادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم.