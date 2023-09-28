رضا حجازي: لن نفاجئ المصريين بأي قرارات خاصة بالتعليم

أحمد جودة - القاهرة - ولكن سيكون هناك حوارات مجتمعية مستمر

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن صناعة المنهج عملية علمية جدا يتم وضعها بمواصفات تلائم التقدم الموجود حاليا، وسيكون ذلك الشغل الشاغل للدولة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا بد ان تلائم المناهج طبيعة الطالب والمجتمع الذي يعيش فيه، وتوضع المناهج وفقا لمصفوفة المدى والتتابع التي يتم وضعها من جانب المتخصصين.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن نفاجئ المصريين بأي قرارات خاصة بالتعليم ولكن سيكون هناك حوارات مجتمعية مستمرة، فجزء من التطوير ان تكون الناس مقتنعة بالتطوير.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لا بد ان تكون هناك قناعة من كل الاطراف بعملية تطوير التعليم، انتهى عهد القرارات الفوقية المفاجئة في التعليم، والحوار المجتمعي سيكون سيد الموقف.